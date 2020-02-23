https://static.news.ru/photo/8b5763b0-5635-11ea-80b9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Васильев Фото: biathlonspb /instagram.com

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение российского биатлониста Александра Логинова отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Печально, конечно, но всё к этому шло. Злопыхатели-негодяи сделали своё чёрное дело. Конечно, жалко. Не думаю, что Бё и Фуркад с улыбкой восприняли сегодняшнюю новость. Одно дело — говорить, другое — видеть плоды свой чёрной деятельности, — цитирует Васильева «Чемпионат».

Он отметил, что у Логинова была возможность показать хороший результат, а у Матвея Елисеева и Никиты Поршнева маленькие шансы попасть на пьедестал.

Рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью накануне масс-старта, писал NEWS.ru. В результате этого Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.