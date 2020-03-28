Фото: instagram.com/biathlonspb

Бывший тренер сборных СССР и РФ Александр Привалов считает, что у олимпийской чемпионки в лыжном спринте шведки Стины Нильссон есть хорошие перспективы в биатлоне.

Её переход в биатлон — правильное решение. Если она психологически устойчива — ей равных не будет. Потому что в биатлоне многое решает лыжная подготовка, а потом уже стрельба. Нам надо...