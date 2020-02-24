https://static.news.ru/photo/27820732-56e4-11ea-a672-fa163e074e61_660.jpg Тарьей Бё Фото: Jan Huebner/Voigt/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал норвежских биатлонистов за критику в адрес россиянина Александра Логинова.

А эти негодяи, братья Бё? Особенно старший Тарьей, он просто негодяй. У младшего хоть мозгов хватило, после интервью дал задний ход. Ещё что-то высказываются. Сам этот Тарьей весь в допинге, обложились справками и вякают что-то, — цитирует Васильева РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью, накануне масс-старта. В результате этого Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.