Валиева выиграла короткую программу командного турнира на Олимпиаде

Финская лыжница Криста Пярмякоски заявила, что россиянка Юлия Ступак наехала ей на лыжи во время скиатлона на Олимпийских играх в Пекине. В то же время она добавила, что не разочарована исходом гонки, передаёт Iltalehti.

Ступак проехала прямо по моим лыжам. А ведь я боролась за медали. Однако я не разочарована. Впереди хорошие гонки, — заявила финка. Пярмякоски финишировала в скиатлоне на седьмом месте, россиянка...