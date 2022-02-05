Валиева выиграла короткую программу командного турнира на Олимпиаде

Чемпионка Европы и России Камила Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принесла национальной команде десять очков. Российская фигуристка за свою программу получила 90,18 балла.
На второй строчке расположилась японка Вакаба Хигути, показав результат 74,73 балла (9 очков). Третье место заняла канадка Маделин Скиза — 8 очков.
Произвольная программа у женщин состоится 7 февраля. Начало соревнований — в 06:35 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что сборная России по фигурному катанию располагается на промежуточном втором месте после первого соревновательного дня в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. По итогам выступлений одиночников, танцоров и пар наша команда набрала 26 очков.