Валиева впервые подвела итоги Олимпийских игр в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева, ранее обвинённая в допинге, подвела итоги Олимпийских игр в Пекине. Она поблагодарила тренеров за то, что они помогали ей чувствовать себя защищённой. Своими эмоциями фигуристка поделилась на странице в Instagram.

Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вёл меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию — моих тренеров. <...> Вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не только в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищённой и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной, — написала Валиева.

На Олимпийских играх — 2022 Валиева была в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону спортсменки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла.