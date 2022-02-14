Валиева впервые дала комментарий после попадания в допинг-скандал

Российская фигуристка Камила Валиева впервые выступила публично после появления новостей о её положительной допинг-пробе. 15-летняя спортменка дала короткое интервью «Первому каналу».

Эти дни были для меня очень сложными, и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом эмоционально устала. И поэтому слёзы счастья, и наверно, небольшого огорчения. При этом я безусловно счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И надеюсь, что я смогу максимально настроиться и показать свои лучшие результаты, — сказала Валиева.

Ранее в понедельник, 14 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российскую фигуристку допустили до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Соревнования женщин стартуют 15 февраля в 13:05.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля спортсменку, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, сначала отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение.