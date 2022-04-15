18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Другие

Валиева упала во время выступления на юбилее Тарасовой

22:28, 15 апреля 2022
Валиева упала во время выступления на юбилее Тарасовой
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Олимпийская чемпионка командного турнира Камила Валиева представила на гала-вечере «Ледникового периода» программу «Storm». Она выступала с этой программой в сезоне-2020/21. Фигуристка упала с единственного прыжка. 

Фигуристка не смогла приземлить флип. Но после выступления она снова пошла на этот прыжок и выполнила его. Зрители проводили Валиеву овациями и двумя большими мягкими игрушками.

Ранее Камила Валиева заявила, что не нужно идеализировать Олимпийские игры, сообщает PeopleTalk. По её словам, на этом мероприятии жизнь спортсмена не заканчивается. Спортсменка на Олимпиаде-2022 в Пекине выиграла золото в командном турнире и заняла четвёртое место в личных соревнованиях.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео