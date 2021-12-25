Валиева упала по окончании показательных выступлений на чемпионате России

Фигуристка Камила Валиева не смогла исполнить один из прыжковых элементов по окончании показательных выступлений в рамках чемпионата России, завершившегося 26 декабря в Санкт-Петербурге. Спортсменка решила порадовать болельщиков очередным прыжков на бис, но упала.

При этом чемпионка России спокойно отреагировала на неудачное выполнение элемента, а комментировавший показательные выступления двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков сказал, что Валиева «даже падает грациозно и с настроением».

Золото чемпионата России в женском одиночном катании завоевала Камила Валиева, набравшая 283,48 балла по итогам короткой и произвольной программ. Серебро взяла Александра Трусова (248,65), бронза досталась Анне Щербаковой (239,56).

Ранее серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, известный хореограф и продюсер Илья Авербух сказал, что право поехать на Олимпийские игры в Пекине должны получить наиболее успешно выступившие на чемпионате России фигуристки.