Валиева трижды упала на пятничной тренировке в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева допустила ряд ошибок на пятничной тренировке на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что Валиева на тренировке забыла встать в стартовую позу и трижды упала во время проката. Затем Камила приготовилась откатать короткую программу, хотя заявила прогон произвольной.

В допинг-тесте 15-летней спортсменки, который был сдан перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин. Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву от соревнований, но позже разрешило ей участвовать в Олимпийских играх.

Как сообщила спортивный юрист Анна Анцелиович, с Валиевой можно будет снять все обвинения, если удастся доказать, что остатки препарата попали в организм Камилы Валиевой с загрязнённым продуктом.