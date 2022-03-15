Валиева, Щербакова и Кондратюк выступят на Кубке «Первого канала»Фигуристы Валиева, Щербакова и Кондратюк выступят на Кубке «Первого канала»
Объявлен состав фигуристов, которые выступят на Кубке «Первого канала». Турнир — командный и прыжковый — пройдёт с 25 по 27 марта в Саранске. Об этом
В женской команде выступят Камила Валиева, Анна Щербакова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. За мужскую на лёд выйдут: Михаил Коляда, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.
Также состоятся соревнования в парах (Бойкова — Козловский, Мишина — Галлямов, Павлюченко — Ходыкин, Тарасова — Морозов) и танцах на льду: (Синицина — Кацалапов, и Степанова — Букин).
В качестве ведущих и группы поддержки будут работать Алина Загитова, Евгения Медведева, Алексей Ягудин и Максим Траньков.
8 марта Американский фигурист Нейтан Чен прокомментировал допинг-скандал Валиевой, случившийся на Олимпиаде-2022 в Пекине.