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Валиева, Щербакова и Кондратюк выступят на Кубке «Первого канала»

Фигуристы Валиева, Щербакова и Кондратюк выступят на Кубке «Первого канала»
17:38, 15 марта 2022
Валиева, Щербакова и Кондратюк выступят на Кубке «Первого канала» Камила Валиева Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press
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Объявлен состав фигуристов, которые выступят на Кубке «Первого канала». Турнир — командный и прыжковый — пройдёт с 25 по 27 марта в Саранске. Об этом сообщает Sports.ru.

В женской команде выступят Камила Валиева, Анна Щербакова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. За мужскую на лёд выйдут: Михаил Коляда, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.

Также состоятся соревнования в парах (Бойкова — Козловский, Мишина — Галлямов, Павлюченко — Ходыкин, Тарасова — Морозов) и танцах на льду: (Синицина — Кацалапов, и Степанова — Букин).

В качестве ведущих и группы поддержки будут работать Алина Загитова, Евгения Медведева, Алексей Ягудин и Максим Траньков.

8 марта Американский фигурист Нейтан Чен прокомментировал допинг-скандал Валиевой, случившийся на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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