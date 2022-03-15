Валиева, Щербакова и Кондратюк выступят на Кубке «Первого канала»

Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что её отговаривали от исполнения пяти четверных прыжков на Олимпиаде в Пекине. Что касается короткой программы, то ей никто не препятствовал в исполнении тройного акселя. Слова фигуристки приводит «Матч ТВ».

Решение о пяти четверных, конечно, принимала я, даже перед произвольной мне предлагали убрать сальхов, оставить четыре. Но никто особо со мной не спорил. Я шла к этому, хотела сделать именно...