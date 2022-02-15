Валиева расплакалась после короткой программы на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, расплакалась после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. За свой прокат она получила 82,16 балла.

В короткой программе были исполнены следующие элементы: тройной аксель (степ-аут), тройной флип, каскад тройной лутц — тройной тулуп. На данный момент фигуристка занимает первое место (соревнования ещё не окончены).

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля спортсменку, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, сначала отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

14 февраля CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев по делу Камилы Валиевой. Российскую фигуристку допустили до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.