Валиева пропустит пресс-конференцию после короткой программы на ОИ в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева пропустит пресс-конференцию после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Такое решение было принято руководством Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает «Спорт-Экспресс».

Все вопросы должны быть направлены в ОКР. Пресс-конференция не обязательна, — заявили модераторы.

Валиева 15 февраля выиграла короткую программу на Олимпиаде, после чего расплакалась. За свой прокат она получила 82,16 балла. Второе место заняла Анна Щербакова, набрав 80,20 балла, третье — японка Каори Сакамото (79,84). Ещё одна российская фигуристка Александра Трусова заняла четвёртое место (74,60).

Произвольная программа у женщин состоится 17 февраля в 13:05 мск.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля спортсменку, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, сначала отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

14 февраля CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев по делу Камилы Валиевой. Российскую фигуристку допустили до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.