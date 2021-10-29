Опубликовано видео показательного выступления Валиевой на Гран-при Канады

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Российская фигуристка Камила Валиева представила показательный номер на Skate Canada.

Подопечная Этери Тутберидзе выступила под композицию Shutting Down Grace’s Lab из кинофильма «Аватар». Также в ходе проката она продемонстрировала отрывок из собственной произвольной программы «Болеро».

На Гран-при Канады по фигурному катанию Валиева заняла первое место с 265,08 балла в сумме, попутно установив мировые рекорды в произвольной и короткой программах. В споре за золото она опередила Елизавету Туктамышеву и Алёну Косторную.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова выступала на Гран-при США с переломом стопы.