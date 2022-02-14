Валиева побеседовала с духовником российской сборной на Олимпиаде

Фигуристка Камила Валиева провела беседу с духовником олимпийской сборной России протоиереем Андреем Алексеевым. Об этом рассказал сам священник, слова которого приводит «Р-Спорт».

В отношении Камилы: мы хорошо пообщались, это был разговор не для публики, просто отеческий, — сказал священнослужитель.

14 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российскую фигуристку допустили до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин. О положительной допинг-пробе стало известно 9 февраля. Спортсменку, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, сначала отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение.