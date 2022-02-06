Валиева не вышла на тренировку после завоевания золота в командном турнире

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила пять четверных прыжков на тренировке во время зимней Олимпиады — 2022 в Пекине. Ещё одна россиянка, Камила Валиева не вышла на лёд,
Александра Трусова тренировала произвольную программу. Из пяти четверных прыжков четыре получились чистыми, один сорвался. Анна Щербакова также вышла на тренировку и выполнила три четверных прыжка. Камила Валиева тренировку пропустила.
Ранее в понедельник, 7 февраля, Валиева заняла первое место в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх. В итоге сборная России выиграла олимпийское золото.
Позже восхищение Валиевой выразил голливудский актёр Алек Болдуин.