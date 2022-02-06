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Валиева не вышла на тренировку после завоевания золота в командном турнире

Трусова выполнила пять четверных прыжков на тренировке в Пекине, Щербакова — три
17:29, 07 февраля 2022
Валиева не вышла на тренировку после завоевания золота в командном турнире Камила Валиева Фото: Lan Hongguang/Xinhua/Global Look Press
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Российская фигуристка Александра Трусова исполнила пять четверных прыжков на тренировке во время зимней Олимпиады — 2022 в Пекине. Ещё одна россиянка, Камила Валиева не вышла на лёд, сообщает Sport24.

Александра Трусова тренировала произвольную программу. Из пяти четверных прыжков четыре получились чистыми, один сорвался. Анна Щербакова также вышла на тренировку и выполнила три четверных прыжка. Камила Валиева тренировку пропустила.

Ранее в понедельник, 7 февраля, Валиева заняла первое место в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх. В итоге сборная России выиграла олимпийское золото.

Позже восхищение Валиевой выразил голливудский актёр Алек Болдуин.

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