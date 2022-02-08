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Валиева не посетила тренировку российских фигуристок на ОИ в Пекине

Фигуристка Валиева не пришла на тренировку, поскольку получила выходной день
08:02, 09 февраля 2022
Валиева не посетила тренировку российских фигуристок на ОИ в Пекине Камила Валиева Фото: Li Yibo/XinHua/Global Look Press
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева не посетила тренировку на Олимпиаде в Пекине. Остальные фигуристки из сборной России — Александра Трусова и Анна Щербакова — вышли на тренировочный лёд, сообщает Sport24.

По данным источника, Валиева получила сегодня выходной. Также на занятии присутствовали тренеры группы Этери Тутберидзе — Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

Короткая программа у женщин стартует 15 февраля, начало соревнований — в 13:05 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева не вышла на тренировку после завоевания золота в командном турнире.

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