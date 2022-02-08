Валиева не посетила тренировку российских фигуристок на ОИ в Пекине

Валиева не посетила тренировку российских фигуристок на ОИ в ПекинеФигуристка Валиева не пришла на тренировку, поскольку получила выходной день
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева не посетила тренировку на Олимпиаде в Пекине. Остальные фигуристки из сборной России — Александра Трусова и Анна Щербакова — вышли на тренировочный лёд, сообщает Sport24.
По данным источника, Валиева
Короткая программа у женщин стартует 15 февраля, начало соревнований — в 13:05 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Камила Валиева не вышла на тренировку после завоевания золота в командном турнире.