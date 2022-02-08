Валиева не посетила тренировку российских фигуристок на ОИ в Пекине

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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пекина-2022 Камила Валиева попала на первую полосу американского издания The Wall Street Journal. Там её поместили рядом с президентом США Джо Байденом и новостями про бизнес.

Российская фигуристка вошла в олимпийскую историю, исполнив четверной прыжок, — говорится в заголовке к новости. В понедельник, 7 февраля, Валиева заняла первое место в произвольной программе командного турнира на Олимпийских...