Ждать ли краха императрицы: Валиевой есть чем сокрушить Туктамышеву

Мерным шагом мы подошли к последнему этапу Кубка России по фигурному катанию. Финальный старт одного из главных турниров первой половины сезона определит оставшиеся путёвки на чемпионат России. Главная борьба, естественно, развернётся в женских соревнованиях. В очередной раз на льду «Мегаспорта» сойдутся Алёна и Елизавета Туктамышева, а противостоять им будет юная Камила Валиева. Подтвердит ли свой титул Туктамышева, проявит ли наконец характер Алёна Косторная и каким образом может удивить соперниц юниорка из команды тренера Этери Тутберидзе — NEWS.ru рассказывает о раскладах в женских соревнованиях на пятом этапе Кубка России.

Две недели назад в «Мегаспорте» произошла настоящая сенсация — победительницей Гран-при России по фигурному катанию стала Елизавета Туктамышева. За несколько дней до старта первого международного турнира мало кто верил, что возрастной, по нынешним меркам, фигуристке удастся побороться даже за призовые места. Оно и понятно. Состав участниц был сумасшедшим: Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная — сильнейшие фигуристки прошлого сезона.

Однако на прошедшем турнире удача была всё же на стороне Туктамышевой. За несколько часов до начала турнира с состязаний снялась Анна Щербакова из-за пневмонии, но главный подарок преподнесла Трусова, выдав худшее выступление в произвольной программе за последние несколько лет. Впрочем, не стоит думать, что только обстоятельства вывели Туктамышеву на первое место. Как бы там ни было, её основной оппоненткой была действующая чемпионка Европы, противостоять которой даже в нынешнем сезоне непросто. Но Лиза справилась и выдала почти стопроцентный прокат в произвольном номере, что позволило ей подняться на пьедестал.

Елизавета Туктамышева Сергей Булкин/NEWS.ru

Сможет ли она повторить свой успех на Кубке России? Такая вероятность есть, но очень многое будет зависеть от качества её прокатов. Для победы нужно будет выжать максимум из каждой программы. Причём недостаточно будет чисто выполнить только тройные аксели. Это, несомненно, главные козыри Лизы, но нужно будет уделить внимание всем элементам. Только так можно будет рассчитывать на первое место.

Проблема теперь ведь ещё в том, что соперницы, понимая, что Туктамышева может преподнести сюрприз, будут по-особенному настраиваться на неё. Та же Косторная явно была огорчена исходом московского Гран-при. Если Алёна настроиться и всё-таки к пятому этапу Кубка вспомнит, что соревновательный сезон в России начался, то Туктамышевой придётся непросто.

Говоря о действующей чемпионке Европе, то в качестве возможных предпосылок к победе на последнем этапе Кубка России можно отметить не только спортивную злость, но и наметившимся прогрессом. Главный плюс Косторной в этом соревновательном году заключается в том, что она от старта к старту прибавляет. С каждым турниром её катание становятся всё более лёгкими и воздушными, а движения более отточенными. Это очень хороший знак, который даёт надежду на то, что в перспективе фигуристка выйдет на свой прежний высокий уровень.

Алёна Косторная vk.com/kostornaiateam

Но не стоит думать, что у хедлайнеров прошедшего Гран-при всё так безоблачно. Есть обстоятельства, которые могут повлиять на итоговые места на Кубке России. Возьмём Туктамышеву. Она является не самой стабильной фигуристкой в мире. Даже на удачном для себя Гран-при в короткой программе она наделала немало ошибок. Если бы не недокруты Косторной в произвольном номере, то вряд ли бы признанная императрица отечественного фигурного катания взошла бы на пьедестал. Косторная, несмотря на прогресс, который мы отметили ранее, тоже пока далека от лучшей версии самой себя. И, естественно, главное слабое место фигуристки — это отсутствие элементов ультра-си. Хоть она и обладает высокими компонентами, но без фирменного тройного акселя ей зачастую приходится уповать на ошибки оппоненток.

На их фоне ученица Тутберидзе Камила Валиева выглядит более очевидным претендентом на победу. У восходящей звезды отечественного фигурного катания есть в арсенале убойное оружие — четверной тулуп. Что касается тройного акселя, который также освоила фигуристка (делает более усложнённый вариант с поднятыми руками вверх), то он вряд ли будет включён в короткую программу. Впрочем, тулуп в четыре оборота и высокие баллы за компоненты — это уже более чем уверенная заявка на победу. И не стоит обращаться ко второму этапу Кубка России, на котором Валиева завалила произвольную программу, упав с четверного тулупа и тройного лутца. Есть уверенность, что на предстоящих соревнованиях подобное не повториться. С чем связана такая уверенность?

Во-первых, на недавних показательных выступлениях, которые стали финальным аккордом серии Гран-при России, фигуристка исполнила в программе свой четверной прыжок. Обычно на подобных выступлениях не прибегают к сложным прыжкам не только потому что в этом нет никакого смысла, но и в силу того, что выполнять четверные прыжки в условиях слабого освещения очень непросто. Чистейший четверной тулуп в показательном номере был своего рода посланием соперницам: «Я готова».

Во-вторых, зная характер учениц Тутберидзе, нет сомнений в том, что Валиева приложит все усилия, чтобы завоевать первое место. На втором этапе Кубка России юная фигуристка остановилась в шаге от победы. Камила была подавлена таким результатом. Мало того, что в команде Тутберидзе все фигуристки являются максималистками (второе место зачастую расценивается как провал), так ещё поражение пришло от принципиальной соперницы Александры Трусовой. На грядущих выходных Валиева сойдётся с ещё одной бывшей одногруппницей Алёной Косторной, и на этот раз она просто так не отдаст победу.