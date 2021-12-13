Вяльбе негативно отреагировала на самостоятельное решение Большунова

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что она осталась недовольна самостоятельным решением Александра Большунова выступить в индивидуальной гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе с простудой. По её мнение, спортсмен принял подобное решение в силу молодости и большого желания стартовать в гонках. Её слова приводит «Матч ТВ».

В субботу, 11 декабря, тренер сборной Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов не выйдет на старт из-за простуды. Однако спортсмен в итоге принял решение бежать, и занял в итоге 12-ое место.

Саша вчера самостоятельно принял решение. Позвонил даже не Бородавко, а Турышеву и сказал: «Заявляйте меня». Сказал, что вечером он покатался и все было нормально. Он здесь особо и не тренировался после Лиллехаммера. Сходит на тренировку — не очень хорошо себя почувствует, следующую пропускает. Сегодняшнее его решение было неправильным, я с ним не согласна, — заявила Вальбе.

Также глава федерации отметила, что Большунов принимает такого рода необдуманные решения «в силу молодости и большого желания бегать».

Ранее сообщалось, что женская сборная России выиграла эстафету смешанным стилем на втором этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере (Норвегия). Второе место заняла Швеция, третье — первая команда Норвегии.