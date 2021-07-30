Вайцеховская: Байлз снялась с соревнований из-за запрета препарата

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и обозреватель RT Елена Вайцеховская заявила, что американская гимнастка Симона Байлз не смогла выступить на соревнованиях в Токио из-за запрета на ввоз в Японию запрещённого препарата «Метилфенидат», который спортсменка принимает с детства и имеет на него терапевтическое исключение.

Известный в спорте врач Николай Дурманов предположил, что состояние Байлс могло стать побочным следствием препарата «Метилфенидат». Точнее — отказа от него, так называемого «синдрома отмены», — рассказала Вайцеховская.

Также она отметила, что по информации, полученной в частном порядке из Японии, ввоз «Метилфенидата» в страну может быть разрешён только по специальному разрешению, получить которое крайне сложно. Американцы рассчитывали, что им будет достаточно терапевтического разрешения WADA.

Как сообщалось ранее, российская гимнастка Ангелина Мельникова, которая стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье и бронзовым призёром в личном многоборье, высказалась о решении американки Симоны Байлз сняться с Олимпиады в Токио.