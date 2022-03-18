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В WADA назвали сроки завершения расследования по делу Валиевой

WADA: расследование по делу Валиевой должно быть завершено до 8 августа
11:26, 19 марта 2022
В WADA назвали сроки завершения расследования по делу Валиевой Камила Валиева Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно завершить расследование дела о нарушении антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой до 8 августа, сообщает ТАСС. В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) отметили, что слушание в первой инстанции проводится в течение шести месяцев с момента уведомления о нарушении антидопинговых правил.

Антидопинговые организации должны сделать всё, чтобы завершить обработку результатов и провести слушание в первой инстанции в течение шести месяцев с момента уведомления о нарушении антидопинговых правил, — говорится в сообщении WADA.

На Олимпийских играх — 2022 Валиева оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. 

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