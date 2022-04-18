В Венгрии дали оценку отстранению российских фигуристов от всех турниров

Спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян высказался об отстранении российских фигуристов от всех соревнований под эгидой международной федерации (ISU). Он считает это решение несправедливым, противоречащим принципу о спорте вне политики, передаёт Metaratings.ru.

Я считаю, что спорт должен быть вне политики, и очень надеюсь, что в скором времени все люди, которые принимали решения, поймут, что так нельзя. Все люди, которые занимаются спортом, должны иметь право выступать на соревнованиях независимо от того, что происходит вокруг, — сказал Варданян.

Чиновник добавил, что в мире бывало много разных конфликтов, но никаких спортсменов не отстранили от участия.

ISU не допускает фигуристов из России до соревнований под своей эгидой после начала военной спецоперации на территории Украины.

Накануне, 18 апреля, Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга сообщила, что фигурист Евгений Семененко продолжает испытывать головные боли и болезненные ощущения в позвоночнике после падения на шоу Евгения Плющенко.