https://static.news.ru/photo/645fc6fa-5f89-11ea-8aba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Amaury Sport Organisation (ASO), организатор велогонки Мирового тура «Париж — Ницца», внесла изменения по составу участников из-за отказа ряда команд выступать в гонке из-за вспышки коронавируса.

На старт гонки 8 марта выйдут не 24 команды, как планировалось, а 19. Из-за отказа команд Astana, CCC, Team INEOS, Mitchelton-Scott, UAE-Team Emirates приглашения принять участие во французской классике получили Circus-Wanty Gobert и B&B Hotels-Vital Concept, сообщает пресс-служба гонки.

Также организаторы разрешили увеличить на одного гонщика составы команд-участниц — с 7 до 8 гонщиков.

Итальянская классическая велогонка «Страде Бьянке» (Strade Bianche), входящая в календарь Мирового тура, отменена из-за опасности распространения коронавируса, писал ранее NEWS.ru.