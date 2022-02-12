В США жёстко раскритиковали допуск Валиевой до личного турнира ОИ

Глава олимпийского комитета США Сара Хиршард завила, что решение спортивного арбитражного суда (CAS) допустить до личного турнира Олимпийских игр в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву — это новая глава в систематическом и всеобъемлющем неуважении России к чистому спорту. Ранее CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) на временное отстранение спортсменки. Заяаление НОК США опубликовано в Twitter.

Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются на честном поле. К сожалению, этим решением им было отказано в таком праве. Это новая глава в систематическом и всеобъемлющем неуважении России к чистому спорту, — говорится в заявлении НОК США.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин, после чего Российское антидопинговое агентство уведомило спортсменку о возможном нарушении антидопинговых правил и отстранило от соревнований.

Запрет на выступления был снят 9 февраля после заседания Дисциплинарного антидопингового комитета, действующего независимо от РУСАДА. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что чемпионка зимних Олимпийских игр 1988 года в Калгари Наталья Бестемьянова заявила, что, вероятно, в Спортивном арбитражном суде (CAS) «понимали, что зарубить чудо на корню нельзя», поэтому приняли решение в пользу российской фигуристки Камилы Валиевой и допустили её к личным соревнованиям на ОИ в Пекине. Собеседница добавила, что команда Валиевой поможет ей психологически восстановиться перед турниром в индивидуальном зачёте.