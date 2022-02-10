В США заявили, что «напичканную» Валиеву не отстранят от Олимпиады

Американский журналист Дэн Ветзель написал статью для сайта Yahoo Sports о скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. Он заявил, что Россия напичкала допингом юную спортсменку, однако это ей сойдёт с рук в силу возраста. Ранее издание Inside the Games сообщило, что победительница командного турнира Валиева сдала положительный допинг-тест.

Будет в порядке вещей, если окажется, что Россия накачала юную спортсменку каким-то препаратом, и при этом ей разрешат выступать дальше. Потому что она слишком молода и наивна, чтобы понимать, что её накачали, — написал журналист.

9 февраля сайт Inside the Games сообщил о том, что один из российских фигуристов, выигравший командный турнир, сдал положительный допинг-тест. Позже, по его же утверждениям, стало известно, что на допинге попалась Камила Валиева. В её организме нашли триметазидин в минимальном количестве. Международный олимпийский комитет предварительно назвал информацию о допинге российской фигуристки слухами.

Позже источник сообщил, что российская фигуристка Камила Валиева больше не подозревается в применении запрещённых веществ, со спортсменки сняты обвинения. Таким образом, она сможет принять участие в личном первенстве Олимпиады.