В США из-за коронавируса отменили этапы Кубка мира по горнолыжному спорту

https://static.news.ru/photo/c1474b6e-e2ff-11ea-a0e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonas Ericcsoon/wikipedia.com

В календарь сезона-2020/21 не включили анонсированные в Соединённых Штатах и Канаде этапы Кубка мира по горным лыжам. Соревнования пришлось отменить из-за пандемии COVID-19, сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Решение приняли после совещания спортивных федераций двух стран и организаторов соревнований.

25-29 ноября в канадском Лейк-Луизе не состоятся соревнования по скоростным дисциплинам среди мужчин.

В мужской части соревнований отменены соревнования по скоростным дисциплинам в канадском Лейк-Луизе (25-29 ноября) и по техническим — в американском Бивер-Крике, которые должны были пройти с 1 по 6 декабря.

В женской части соревнований отменены гигантский слалом и слалом в городе Киллингтоне в США. Их должны были провести 28-29 ноября. Отменены также соревнования в скоростных дисциплинах в Лейк-Луизе, намеченные на 1-6 декабря. Отмечается, что в сезоне-2021/22 соревнования вернутся в США и Канаду.

В сообщении FIS сказано также, что изменённый календарь с новыми датами совет федерации должен утвердить во время совещаний, которые состояться с 30 сентября по 2 октября.

Как писал NEWS.ru, ранее в Финляндии отменили турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy.