В США из-за коронавируса отменили этапы Кубка мира по горнолыжному спорту

В календарь сезона-2020/21 не включили анонсированные в Соединённых Штатах и Канаде этапы Кубка мира по горным лыжам. Соревнования пришлось отменить из-за пандемии COVID-19, сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Решение
25-29 ноября в канадском Лейк-Луизе не состоятся соревнования по скоростным дисциплинам среди мужчин.
В мужской части соревнований отменены соревнования по скоростным дисциплинам в канадском Лейк-Луизе (25-29 ноября) и по техническим — в американском Бивер-Крике, которые должны были пройти с 1 по 6 декабря.
В женской части соревнований отменены гигантский слалом и слалом в городе Киллингтоне в США. Их должны были провести 28-29 ноября. Отменены также соревнования в скоростных дисциплинах в Лейк-Луизе, намеченные на 1-6 декабря. Отмечается, что в сезоне-2021/22 соревнования вернутся в США и Канаду.
В сообщении FIS сказано также, что изменённый календарь с новыми датами совет федерации должен утвердить во время совещаний, которые состояться с 30 сентября по 2 октября.
Как писал NEWS.ru, ранее в Финляндии отменили турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy.
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