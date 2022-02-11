Матвиенко связала допинг Валиевой с манипуляцией западных спецслужб

Глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала абсурдными обвинения в адрес фигуристки Камилы Валиевой. В ходе пресс-конференции, запись которой была предоставлена «Известиями», за ситуацией с Валиевой угадываются манипуляции западных спецслужб, о чём говорят несколько факторов, включая небезызвестный «Акт Родченоква». Ранее в допинг-тесте 15-летней российской фигуристки, сданном перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин.

Эту историю привязывают к уже известному «Акту Родченкова». Мы помним, кто за ним стоял тогда. И понимаем сейчас, что за всем этим начинают угадываться манипуляции спецслужб, понятно каких, — заявила Матвиенко.

По её мнению, странной является ситуация, при которой известие о допинге фигуристки появилось сначала в виде «вброса западных СМИ», а не как официальное заявление.

Матвиенко также выразила уверенность в том, что ответственные за ситуацию российские чиновники и юристы опровергнут обвинения.

«Закон Родченкова» подписан президентом США в 2020 году и предусматривает уголовную ответственность за организацию применения допинга на международных соревнованиях. По его положению, Америка может объявить преследование гражданина любой страны.

По данным ITA, пробу у Валиевой взяли 25 декабря прошлого года во время ЧМ России по фигурному катанию в Петербурге. О найденном в тесте триметазидине лаборатория, аккредитованная WADA, сообщила только 8 февраля 2022 года. После этого спортсменка была отстранена от соревнований. Позже РУСАДА разрешило ей участвовать в Олимпийских играх.

МОК намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде. Утвердить результаты командного турнира и распределить медали в фигурном катании можно будет только после решения выездной панели CAS.

Также сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) принимает все возможные меры для защиты золотой медали российских фигуристов на Играх в Пекине, говорится в официальном заявлении ОКР.