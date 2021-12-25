В составе сборной России по фигурному катанию допустили ошибку

К сожалению, это ошибка. Нам понравилось, как она выступала на чемпионате России, но, к сожалению, по возрасту она действительно не может участвовать в чемпионатах ISU. По их правилам, это должны быть спортсмены, которые родились до 1 июля 2006 года. Место Софьи никто не займёт, — сказал Коган.