В составе сборной России по фигурному катанию допустили ошибку
ФФККР: фигуристка Софья Муравьёва попала в состав сборной России на чемпионат Европы по ошибке
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
12:37, 26 декабря 2021
Софья МуравьёваФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что фигуристка Софья Муравьёва попала в состав сборной России на чемпионат Европы по ошибке, сообщает «Спорт-Экспресс».
К сожалению, это ошибка. Нам понравилось, как она выступала на чемпионате России, но, к сожалению, по возрасту она действительно не может участвовать в чемпионатах ISU. По их правилам, это должны быть спортсмены, которые родились до 1 июля 2006 года. Место Софьи никто не займёт, — сказал Коган.
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт с 11 по 16 января в Таллине.
Ранее сообщалось, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав национальной команды на чемпионате Европы.