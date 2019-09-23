https://static.news.ru/photo/aef507a4-dde1-11e9-848d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН

Давид Саргсян покинет пост старшего тренера женской сборной России по настольному теннису.

Стороны решили не продлевать контракт, который истекает 30 сентября, по обоюдному согласию, сообщила пресс-служба Федерации настольного тенниса России (ФНТР).

Саргсян возглавлял сборную России с 2016 года. Под его руководством национальная команда стала бронзовым призёром чемпионата Европы — 2017 и участвовала в Олимпийских играх — 2016.

Саргсян возглавит женскую сборную Австрии.

Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на пять позиций в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), став 36-й, писал News.ru.