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В сборной России по бобслею выявили два положительных теста на COVID-19

Бобслеисты сборной России Пушкарёв и Кондратенко заразились коронавирусом
12:47, 26 января 2022
В сборной России по бобслею выявили два положительных теста на COVID-19
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В сборной России по бобслею выявили два положительных теста на коронавирус. Заразились Алексей Пушкарёв и Василий Кондратенко, сообщает «Матч ТВ». Оба спортсмена сейчас находятся на самоизоляции в Сочи.

Ребята, которые сдали положительные тесты, находятся на самоизоляции в Сочи, — сообщил тренер скелетонистов Денис Алимов.

Ранее стало известно, что скелетонист Никита Трегубов, о положительном тесте которого стало известно накануне, и бобслеист Пушкарёв находились вместе на сборе национальной команды в Сочи перед Олимпийским играми в Пекине.

Кондратенко входит в состав бобслейной четвёрки вместе с Максимом Андриановым, Алексеем Пушкаревым и Дмитрем Лопиным.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Также сообщалось, что федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что серебряный призёр олимпийских игр 2018 года в командном турнире фигурист Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирус. Эта информация приведена на сайте организации. Ранее стало известно, что российский фигурист Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе сборной России на Игры-2022 в Пекине.

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