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В сборной России на Олимпиаде выявили первый случай коронавируса

09:48, 04 августа 2021
В сборной России на Олимпиаде выявили первый случай коронавируса Анна Чернышёва
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Российская каратистка Анна Чернышёва, единственная представительница страны в данном виде программы Олимпиады-2020 в Токио, не выступит на Играх из-за коронавируса. Это первый случай положительного теста среди участников сборной России в столице Японии. Об этом сообщается в Instagram Федерации карате России.

Её (Чернышёвой. — NEWS.ru) обязательный для всех участников Игр тест на Сovid-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест, — написано под постом.

Федерация поблагодарила спортсменку за олимпийскую лицензию. Она должна была выступить в весовой категории до 55 кг. Соревнования по каратэ начнутся 5 августа.

Ранее российский гимнаст Никита Нагорный рассказал о травме, которая помешала ему выступить в полную силу на Олимпиаде-2020 в Токио.

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