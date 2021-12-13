В сборной Норвегии по биатлону назвали «бессмыслицей» расписание гонок КМ

Тренер сборной Норвегии по биатлону Сверре Хубер Каас выступил с жёсткой критикой в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) за решение проводить в разные дни мужскую и женскую эстафеты на этапах Кубка мира. По его словам, вследствие этого некоторым спортсменам приходиться «ждать лишний день», передаёт NRK.

Согласно нынешнему расписанию, эстафеты на этапах Кубка мира проходят в разные дни. В результате либо мужчины, либо женщины вынуждены проводить командную гонку между спринтом и пасьютом.

Мы считаем, что это бессмыслица. Но мы обязаны сделать всё, что в наших силах. То, что гонка преследования может проходить после эстафеты, где участвуют не все спортсмены, — это нечто особенное, — сказал Каас.

По его словам, у сборной Норвегии на старт гонки преследования зачастую выходит шесть биатлонистов, в то время как в эстафете участвуют четверо атлетов. В результате двоим приходиться ждать лишний день. Как считает Каас, оптимальным было бы проводить обе эстафеты в один день.

Четвёртый этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22 пройдёт во французском Анси в период с 16 по 19 декабря. В его рамках пройдут спринт, гонка преследования и масс-старт.