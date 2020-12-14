В «Самбо-70» прокомментировали переход Липницкой в академию Плющенко

https://static.news.ru/photo/275e50e0-3e1e-11eb-b432-fa163e074e61_660.jpg Юлия Липницкая и Евгений Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал переход российской фигуристки и тренера Юлии Липницкой в академию «Ангелы Плющенко».

По его словам, никто не обиделся на то, что Липницкая перешла не в родную школу.

Это хороший ход [со стороны руководства «Ангелов»] — нужно укреплять тренерскую базу, — отметил Лайшев, слова которого приводит Championat.com.

Информация о переходе Липницкой появилась 12 декабря. Сам Евгений Плющенко поздравил спортсменку с этим событием. По его словам, теперь в команде присутствуют три обладателя золотых медалей Игр.

Липницкая является олимпийской чемпионкой 2014 года в командном первенстве. Также на её счету золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Липницкая рассказывала, что уходя из спорта, вообще больше не хотела иметь никаких дел с фигурным катанием. Ей хотелось отдохнуть и заняться чем-то новым, нужна была перезагрузка, но потом фигурное катание снова вернулось в её жизнь, «пусть уже совсем в других сферах».

В октябре Липницкая опубликовала фотографию своей четырёхмесячной дочери Каталины. Ребёнок у 22-летней спортсменки родился летом 2020 года. Отец малышки — фигурист Владислав Тарасенко.