ФРР собирается ввести в российских школах урок регби

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Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев заявил, что в российских школах планируют ввести урок регби в рамках занятий по физической культуре

Сейчас ведём переговоры с Министерством просвещения РФ, чтобы в официальную программу подготовки по физической культуре на всех уровнях, в том числе в университетах и школах, вошло регби, — цитирует Артемьева ТАСС.

Он также отметил, что в некоторых регионах уже есть урок регби: включить регби в «третий урок» физкультуры удалось уже в сотнях российских школ.

Ранее ФРР сообщила, что ведомство согласовало регламент проведения чемпионата России по регби на сезон-2020/21. Турнир начнётся 18 июня матчем «Локомотив» (Пенза) — «ВВА-Подмосковье».