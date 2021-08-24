«В России народ жёстче»: легкоатлет Волков о переезде с сыном в Белоруссию

Серебряный призёр Олимпиады-1980 по прыжкам с шестом Константин Волков рассказал, почему он с сыном принял решение переехать в Белоруссию. Его слова приводит Sports.ru.

20 мая 2021 года шестовик Матвей Волков официально получил право выступать за сборную Белоруссии.

В качестве причин смены спортивного гражданства отец Матвея Волкова назвал нестабильную ситуацию в российской лёгкой атлетике, отсутствие нормальной возможности тренироваться в период пандемии коронавируса, а также неспокойную обстановку в родном регионе. По словам Константина Волкова, в Иркутске большую угрозу составляют АУЕ-шные группировки (движение запрещено в России).

Это реальная проблема, в любой момент можно напороться. Могут убить, могут сделать инвалидом. У Матвея друг — КМС по плаванию — попался им, руку сломали просто так. К хорошему адаптируешься быстро: у нас народ сильно жёстче, а в Беларуси я просто отдыхаю, — сказал Волков.

Константин Волков является серебряный призёром Олимпийских игр 1980 года, вице-чемпионом мира (1983), чемпионом Европы (1980), вице-чемпионом Европы (1979, 1982).

Ранее сообщалось, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, получившая гуманитарную визу Польши, рассказала о запрете спортсменам из Белоруссии выезжать за границу для участия в турнирах.