В Польше извинились за снятие российского флага с шашечной партии

https://static.news.ru/photo/8c941d66-a825-11eb-8ccb-96000091f725_660.jpg Фото: warcaby.pl

Президент польской Федерации шашек Дамиан Решка принёс извинения за то, что во время партии на чемпионате мира в Польше убрали российский флаг со стола. Об этом сообщает Onet Sport.

Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно во время игры, иначе из WADA исключат Международную федерацию шашек. Мы приносим извинения за любые возникшие неудобства, — сказал Решка.

Ранее вице-президент Федерации шашек России Анатолий Шкодин назвал полным безобразием произошедшее на чемпионате мира в Польше.

Прямо по ходу встречи россиянки Тамары Тансыккужиной с Натальей Садовской из Польши бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подошёл к столу участниц и сначала убрал наклейку с именем россиянки, затем унёс триколор. Спортсменка ненадолго отвлеклась, однако вскоре вернулась в игру. В итоге она проиграла партию. Заключительный матч состоится 3 мая.