В Пекине завершилось семичасовое заседание CAS по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) закончил процедуру рассмотрения апелляций на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой. Генсек суда Матье Риб отметил, что решение CAS будет озвучено через несколько часов, сообщает РИА Новости.

Это было долгое заседание, я не буду комментировать его итоги. Мы надеемся объявить его решение после часа-двух-трёх (по местному времени) на сайте, — пояснил Риб.

Заседание выездной панели CAS началось в 20:30 по местному времени (в 15:30 мск) 13 февраля. Оно затянулось на 6 часов 50 минут.

Поводом для заседания явилась положительная допинг-проба, взятая у российской фигуристки 25 декабря 2021 года. В ней обнаружили запрещённый триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, 9 февраля его сняли после апелляции спортсменки. Протест на такое решение РУСАДА подали Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU).

Ранее стало известно, что WADA проведёт расследование в отношении окружения 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Независимые эксперты проверят деятельность тренеров, врачей и других взрослых, окружавших спортсменку. С фигуристкой работают тренеры Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков, хореограф Даниил Глейхенгауз, а также врач и физиотерапевт Филипп Шветский.