В отношении российского гимнаста открыли дисциплинарное дело за букву Z
Фонд гимнастической этики открыл дисциплинарное дело против россиянина Куляка за букву Z
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
11:22, 10 марта 2022
Иван КулякФото: instagram.com/ku1ich720
Читайте нас в Google Новости
Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное дело против россиянина Ивана Куляка. Ранее гимнаст вышел на этап Кубка мира в Дохе с буквой Z, наклеенной на форму. В заявлении GEF говорится, что организация не намерена раскрывать подробности разбирательства, чтобы сохранить целостность процедуры. Российскому спортсмену может грозить наказание в виде штрафа или отстранения от соревнований.
По соображениям конфиденциальности GEF не раскрывает никаких подробностей о незавершённых или потенциальных делах и не комментирует их в ходе разбирательства. Это важно для защиты целостности процедуры, — говорится в сообщении.
Российские спортсмены выступали на этапе Кубка мира в Дохе в нейтральном статусе после того, как FIG запретила российским гимнастам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации под флагом России.
Ранее сообщалось, что на медиафасад стадиона в Екатеринбурге вывели слоганы в поддержку российской армии. На фасаде появились надписи: «Своих не бросаем Z», «Русская весна Z», «За президента Z».