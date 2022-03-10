В отношении российского гимнаста открыли дисциплинарное дело за букву Z

Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное дело против россиянина Ивана Куляка. Ранее гимнаст вышел на этап Кубка мира в Дохе с буквой Z, наклеенной на форму. В заявлении GEF говорится, что организация не намерена раскрывать подробности разбирательства, чтобы сохранить целостность процедуры. Российскому спортсмену может грозить наказание в виде штрафа или отстранения от соревнований.

По соображениям конфиденциальности GEF не раскрывает никаких подробностей о незавершённых или потенциальных делах и не комментирует их в ходе разбирательства. Это важно для защиты целостности процедуры, — говорится в сообщении.

Российские спортсмены выступали на этапе Кубка мира в Дохе в нейтральном статусе после того, как FIG запретила российским гимнастам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации под флагом России.