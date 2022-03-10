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В отношении российского гимнаста открыли дисциплинарное дело за букву Z

Фонд гимнастической этики открыл дисциплинарное дело против россиянина Куляка за букву Z
11:22, 10 марта 2022
В отношении российского гимнаста открыли дисциплинарное дело за букву Z Иван Куляк Фото: instagram.com/ku1ich720
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Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное дело против россиянина Ивана Куляка. Ранее гимнаст вышел на этап Кубка мира в Дохе с буквой Z, наклеенной на форму. В заявлении GEF говорится, что организация не намерена раскрывать подробности разбирательства, чтобы сохранить целостность процедуры. Российскому спортсмену может грозить наказание в виде штрафа или отстранения от соревнований.

По соображениям конфиденциальности GEF не раскрывает никаких подробностей о незавершённых или потенциальных делах и не комментирует их в ходе разбирательства. Это важно для защиты целостности процедуры, — говорится в сообщении.

Российские спортсмены выступали на этапе Кубка мира в Дохе в нейтральном статусе после того, как FIG запретила российским гимнастам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации под флагом России.

Ранее сообщалось, что на медиафасад стадиона в Екатеринбурге вывели слоганы в поддержку российской армии. На фасаде появились надписи: «Своих не бросаем Z», «Русская весна Z», «За президента Z».

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