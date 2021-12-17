В олимпийской форме сборной России нашли плагиат

Художник по костюмам Наталья Большакова нашла плагиат в олимпийской форме сборной России, в которой спортсмены выступят на Играх в Пекине. По её мнению, новая экипировка от российского бренда спортивной одежды Zasport очень похожа на форму сборной США прошлых лет. Своими наблюдением эксперт поделилась на странице в Facebook.

Художник по костюмам показала фотографии новой формы сборной России и экипировку команды США прошлых лет, которые выглядят похоже.

Даже не буду комментировать, — подписала она публикацию.

10 декабря была представлена форма сборной России. На экипировке изображены пиктограммы под каждый вид спорта, стилизованные под китайские иероглифы.

Согласно решению CAS, российским спортсменам запрещено выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года. Также нельзя использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл назвала красное платье Алины Загитовой на Играх в Пхёнчхане плагиатом её розового наряда, в котором она завоевала золото Олимпиады в Лиллехаммере.