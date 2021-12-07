В ОКР призвали КНР и США найти консенсус в ситуации с бойкотом Олимпиады

Заместитель генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин заявил, что в РФ желают всем участникам Олимпиады 2022 года в Пекине «найти консенсус на благо развития спорта». Как он сказал ТАСС, в ситуации Игр бойкот не идёт на пользу ни одной из сторон.

ОКР как полноправный участник олимпийского движения руководствуется положениями Олимпийской хартии. Она не предусматривает такого способа взаимодействия, как бойкот. Обращаясь к практике 1980 и 1984 годов, можно констатировать, что бойкот контрпродуктивен прежде всего для спорта и олимпийского движения. Мы желаем всем участникам найти консенсус на благо развития спорта, — сказал Плитухин.

В 1980 году в Москве состоялись XXII летние Олимпийские игры. Из-за ввода советский войск в Афганистан годом ранее 65 стран отказались от выступления на соревнованиях. В их числе США, Канада, Турция, Республика Корея, Япония, Египет, ФРГ и другие.

Четыре года спустя летние Олимпийские игры прошли в Лос-Анджелесе. На этот раз выступать на них отказались спортсмены из СССР и многих других социалистических стран, за исключением Китая, Румынии и Югославии.

Ранее посол КНР Чжан Ханьхуэй выразил надежду, что посещение президентом России Владимиром Путиным Пекина во время проведения зимних Олимпийских игр 2022 года поспособствует укреплению дружбы между странами. Также он подчеркнул, что китайская сторона готова оказать помощь российским атлетам.