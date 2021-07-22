В ОКР ответили на слова Познера о ненужности Олимпиады

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на слова журналиста Владимира Познера, который усомнился в целесообразности проведения Олимпиады. Его слова приводит Lenta.ru.

Познер назвал Олимпиаду ненужной. По мнению Позднякова, на Играх свою мечту воплотят 11 тысяч спортсменов из разных стран.

Олимпиада нужна, чтобы не разбить их мечту, — сказал Поздняков.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 97% россиян не знают ни одного российского спортсмена на Олимпийских играх в Токио.