https://static.news.ru/photo/a1aade66-c9c3-11e9-b40a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Кулагин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Тренерский штаб мужской баскетбольной сборной России во главе с Сергеем Базаревичем определился с окончательным списком игроков, которые выступят на Кубке мира в Китае.

В заявку, как и положено по регламенту всех крупнейших турниров, включены 12 баскетболистов. Это защитники Евгений Бабурин («Нижний Новгород», 32 года, 189 см), Михаил Кулагин (ЦСКА, 25 лет, 191 см), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток, 21 год, 191 см), Андрей Сопин (МБА, Москва, 22 года, 186 см), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», Краснодар, 33 года, 194 см), форварды Семён Антонов (ЦСКА, 30 лет, 202 см), Андрей Воронцевич (ЦСКА, 32 года, 207 см), Андрей Зубков («Зенит», Санкт-Петербург, 28 лет, 205 см), Сергей Карасёв («Химки», Московская область, 25 лет, 201 см), Никита Курбанов (ЦСКА, 32 года, 202 см), центровые Евгений Валиев («Химки», 29 лет, 205 см), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань», 29 лет, 207 см).

До последнего момента в расположении российской сборной находились 14 игроков, однако двое из них не попали в окончательную заявку на Кубок мира: разыгрывающий защитник Александр Платунов (ПАРМА, Пермь) и центровой Артём Забелин («Автодор», Саратов).

В четверг, 29 августа, сборная России отправляется в китайский город Ухань, где и проведёт все три матча предварительного этапа Кубка мира — с Нигерией (31 августа, 11:30 по московскому времени), Южной Кореей (2 сентября, 15:30) и Аргентиной (4 сентября, 15:30).

В заключительном контрольном поединке перед стартом Кубка мира сборная России уверенно обыграла команду Испании, писал ранее News.ru.