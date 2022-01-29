В Норвегии заявили, что COVID в их команде поможет Большунову выиграть ОИ

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган опроверг информацию о положительных тестах на COVID-19 в сборной, сообщает Sport24. Ранее стало известно, что Коган и хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заразились коронавирусом.

Это неправда. Откуда все это взяли? Ни у меня, ни у Глейхенгауза нет положительно теста на COVID-19. У нас всё в порядке. Александр Горшков будет сдавать тест, когда прилетит в...