В Норвегии заявили, что COVID в их команде поможет Большунову выиграть ОИ
Норвежский журналист: Большунов больше всех на 30 км боялся выбывшего из-за COVID Крюгера
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
17:54, 29 января 2022
Александр БольшуновФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Читайте нас в Google Новости
Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал статью в издании Dagbladet о том, как в России отреагировали на коронавирус у лыжников из сборной Норвегии. Сетер убеждён, что положительный тест олимпийского чемпиона 2018 года Симена Хегстад Крюгера сыграет на руку российскому лидеру сборной Александру Большунову. Журналист считает, что россиянин больше всего боялся именно Крюгера.
Российским националистам инфекция в сборной Норвегии перед Играми сыграла на руку. Сейчас, когда олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер выбыл из игры, шансы России в скиатлоне сильно возросли. И это возможное золото, безусловно, значит для них больше, чем забота о больных норвежцах, — говорится в статье.
По мнению автора публикации, Крюгер был главным фаворитов в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.
Не было лыжника, которого бы русская звезда Большунов боялся больше, чем Крюгера на 30 км, — добавил Сетер.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской скиатлон состоится 6 февраля.
Ранее сообщалось, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) назвала имена всех спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Пекине. Окончательный состав сборной России был утверждён на заседании президиума.