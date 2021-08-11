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В Норвегии призвали ждать от России новых допинговых скандалов

20:31, 10 августа 2021
В Норвегии призвали ждать от России новых допинговых скандалов Фото: Sven Simon via imago-images.de/Global Look Press
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Норвежский журналист Эстен Сэтер остро отреагировал на информацию об отрицательных допинг-тестах сборной России. Он опубликовал материал, посвящённый россиянам, выступающим под нейтральным статусом на Олимпиаде-2020 в Токио, в издании Dagbladet.

Для слишком многих представителей власти в России элитный международный спорт всё ещё является некой патриотической войной, на которой дозволено всё, — написал Сэтер, объясняя предложение спортивных чиновников заменить на крупных международных соревнованиях российский гимн песней «Катюша».

Он добавил, что последние десять лет россияне то и дело нарушали закон международного спорта. Все «соперники были обмануты» не без помощи государства.

Каким будет эффект от олимпийских успехов России — мы не можем ответить точно. Единственное, что мы знаем, это что мировая лёгкая атлетика с её жёсткой линией отмечает внутренние улучшения в российской лёгкой атлетике. Остальным видам спорта, где соревнуются россияне, придётся ждать будущих тестов на допинг. Ожидание может оказаться неприятным, — добавил журналист.

Ранее врач российской команды на Олимпийских играх Андрей Жолинский рассказал, что спортсмены национальной команды обращались к психологу в Токио около 200 раз.

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