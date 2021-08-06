В НОК отреагировали на лишение аккредитаций и высылку белорусских тренеров

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии отреагировал на решение дисциплинарного комитета МОК лишить аккредитации тренеров сборной Артура Шумака и Юрия Моисевича и выслать их из Олимпийской деревни в Токио. В заявлении на официальном сайте сказано, что это временные меры, а процесс разбирательства по данной ситуации продолжается.

В ближайшее время тренеры вернутся в Минск. Вместе с тем они оставляют за собой право обжаловать данное решение. В свою очередь, мы по-прежнему открыты для продолжения диалога и находимся в тесном сотрудничестве с МОК для выяснения всех обстоятельств принятого решения, — сказано в документе.

Отмечается, что НОК будет продолжать защищать интересы всех белорусских спортсменов и специалистов от всех видов дискриминации.

Решение лишить специалистов аккредитаций связано со скандалом вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Новость о том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио, появилась 1 августа. На странице своего Instagram она раскритиковала правительство за то, что те «облажались» с допинг-тестами, из-за чего некоторые спортсменки не смогли отправиться на первую в жизни Олимпиаду, а ей сообщили о необходимости участвовать в эстафете 4×400. Позже она попросила политического убежища. Спортсменка призналась, что изначально не планировала это делать.