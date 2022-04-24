В Москве прошёл танцевальный турнир «Кубок Кремля — гордость России»

Читайте нас в Google Новости

23 апреля в Государственном Кремлёвском дворце состоялся танцевальный турнир «Кубок Кремля — гордость России». В латиноамериканской программе выступили профессионалы и любители, а в европейской — профессионалы и представители категории Pro-Am.

В рамках «Кубка Кремля» было представлено четыре турнира, на которых выступили как российские, так и зарубежные танцевальные дуэты. В частности, европейскую программу представили Эльдар Джафаров и Анна Сажина из Азербайджана. В профессиональной программе латиноамериканских танцев выступили Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева.