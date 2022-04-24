В Москве прошёл танцевальный турнир «Кубок Кремля — гордость России»

23 апреля в Государственном Кремлёвском дворце состоялся танцевальный турнир «Кубок Кремля — гордость России». В латиноамериканской программе выступили профессионалы и любители, а в европейской — профессионалы и представители категории Pro-Am.
В рамках «Кубка Кремля» было представлено четыре турнира, на которых выступили как российские, так и зарубежные танцевальные дуэты. В частности, европейскую программу представили Эльдар Джафаров и Анна Сажина из Азербайджана. В профессиональной программе латиноамериканских танцев выступили Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева.
Во время выступления в танцевальном турнире "Кубок Кремля - гордость России" в Государственном Кремлёвском дворце
Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время выступления в танцевальном турнире "Кубок Кремля - гордость России" в Государственном Кремлёвском дворце
Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время выступления в танцевальном турнире "Кубок Кремля - гордость России" в Государственном Кремлёвском дворце
Сергей Булкин/NEWS.ru
Разия Салимова и Николай Краскин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Илья Сизов и Вероника Тамарова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Михаил Попов и Анастасия Дубровская
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фёдор Исаев и Ирина Агалецкая
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Павлос и Марина Панфилова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Никитин и Анастасия Усанова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Олег Чжен и Адилия Максутова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Борисов и Эльвира Усманова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вадим Шурин и Елена Раямяки
Сергей Булкин/NEWS.ru
Кирилл Белоруков и Марина Максимова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Денис Медведев и Наталья Левашова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Леонид Сухоносов и Оксана Мисане
Сергей Булкин/NEWS.ru
Олег Негров и Марина Дюбарова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Илья Сизов и Светлана Мишина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Кирилл Белоруков и Марина Максимова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Никита Смольников и Яна Дымова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Максим Спирин и Елизавета Спирина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Руслан Хисамутдинов и Карина Юсупова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Владислав Абушенко и Иванна Соломахина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Лех и Айсылу Гиниятуллина
Сергей Булкин/NEWS.ru