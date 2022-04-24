18+

Рубрики

Медиа

Архив

В Москве прошёл танцевальный турнир «Кубок Кремля — гордость России»
Другие

В Москве прошёл танцевальный турнир «Кубок Кремля — гордость России»

17:32, 24 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

23 апреля в Государственном Кремлёвском дворце состоялся танцевальный турнир «Кубок Кремля — гордость России». В латиноамериканской программе выступили профессионалы и любители, а в европейской — профессионалы и представители категории Pro-Am.

В рамках «Кубка Кремля» было представлено четыре турнира, на которых выступили как российские, так и зарубежные танцевальные дуэты. В частности, европейскую программу представили Эльдар Джафаров и Анна Сажина из Азербайджана. В профессиональной программе латиноамериканских танцев выступили Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева.

Во время выступления в танцевальном турнире "Кубок Кремля - гордость России" в Государственном Кремлёвском дворце

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время выступления в танцевальном турнире "Кубок Кремля - гордость России" в Государственном Кремлёвском дворце

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время выступления в танцевальном турнире "Кубок Кремля - гордость России" в Государственном Кремлёвском дворце

Сергей Булкин/NEWS.ru

Разия Салимова и Николай Краскин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Сизов и Вероника Тамарова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Попов и Анастасия Дубровская

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фёдор Исаев и Ирина Агалецкая

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Павлос и Марина Панфилова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Никитин и Анастасия Усанова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Чжен и Адилия Максутова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Борисов и Эльвира Усманова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вадим Шурин и Елена Раямяки

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кирилл Белоруков и Марина Максимова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Медведев и Наталья Левашова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Сухоносов и Оксана Мисане

Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Негров и Марина Дюбарова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Сизов и Светлана Мишина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кирилл Белоруков и Марина Максимова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Смольников и Яна Дымова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Спирин и Елизавета Спирина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Руслан Хисамутдинов и Карина Юсупова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Владислав Абушенко и Иванна Соломахина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Лех и Айсылу Гиниятуллина

Сергей Булкин/NEWS.ru

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео