В Москве пройдёт этап парусной регаты

В Москве с 28 по 30 мая в Royal Yacht Club пройдёт первый этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021, где соберётся сильнейший флот в классе J/70. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Мероприятие имеет статус Кубка России в классе J/70 и является одним из главных соревнований в календаре Всероссийской федерации парусного спорта России.
Среди участников заявлены действующие победители Tenzor Cup by PROyachting 2020 — профессиональная команда ArtTube RUS-1, серебряные и бронзовые призёры серии прошлого сезона — команды DC Team и Bars. В общей сложности выступит около 30 команд.
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