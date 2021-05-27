В Москве пройдёт этап парусной регаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Потапов NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, как и олимпийская чемпионка Алина Загитова, не примет участия на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Об этом сообщает Sport24.

Всё, что я сказал про Загитову, относится и к Жене Медведевой. На Олимпиаде она тоже не выступит, — сказал он. 21-летняя Медведева не участвовала в соревнованиях с 2019 года. Последний...