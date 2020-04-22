В Москве откроется крупнейший в России центр скалолазания

https://static.news.ru/photo/a545717e-849b-11ea-a710-fa163e074e61_660.jpg Фото: cska.ru

Крупнейший в России центр скалолазания ЦСКА планируют открыть в Москве в 2021 году.

Отмечается, что это будет уникальный объект в масштабах российского и мирового скалолазания. Работа над ним ведётся уже больше года, сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России (ФСР).

Это будет флагманский центр для развития скалолазания в стране, лучший скалодром ближайшего десятилетия, — сказал президент ФСР Дмитрий Бычков.

Общая площадь всех скалодромов центра составит около 5 тысяч квадратных метров. Для их оснащения будет закуплено порядка 10 тысяч рельефов и 50 тысяч зацепок. Высота основного зала составит 20 метров. Здание будет чуть выше — почти 24 метра. Пропускная способность объекта — более 600 человек в день.

Центр будет укомплектован современным оборудованием и сможет принимать соревнования уровня Кубка мира во всех дисциплинах скалолазания. Трибуны рассчитаны на 1500 человек.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу Игр-2024 в Париже четыре новых вида спорта, среди которых брейк-данс, сёрфинг, спортивное скалолазание и скейтбординг, писал NEWS.ru.