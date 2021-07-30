В МОК допустили перенос ограничений для сборной РФ на Олимпиаду-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил представителям СМИ о правилах поведения на объектах Олимпиады в Токио. Глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что ограничения на символику для спортсменов России может распространиться и на Олимпиаду 2022 года в Пекине, сообщает РИА Новости.

Адамс ответил на вопрос иностранного журналиста о том, почему представители СМИ из России посещают объекты Игр в Токио в одежде с российской символикой. При этом подобный запрет на российских журналистов не распространяется.

Мы не можем запретить людям носить майки с надписями и так далее, но есть правила. В споре WADA и ОКР мы были заинтересованной стороной. WADA говорило, что правила действуют, что приемлемо и что неприемлемо, что всё должно соответствовать решению CAS. То, что мы делаем — это следование правилам. Нелегко сделать это на всех объектах. Думаю, указания сохранятся на Пекин-2022, — подчеркнул глава пресс-службы МОК.

Ранее стало известно, что МОК разрешил использовать российский флаг в официальных гостиницах Олимпиады в Токио. Ограничения на российский флаг распространяются только на олимпийские объекты в городе. Российские спортсмены выступают на Олимпиаде без государственной символики из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.