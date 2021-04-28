Матыцин осудил снятие российского флага на ЧМ по шашкам в Польше

https://static.news.ru/photo/b530994a-a841-11eb-9c5c-96000091f725_660.jpg Фото: mecz21.warcaby.pl

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал инцидент с российским флагом на чемпионате мира по шашкам в Польше. Слова чиновника приводит пресс-служба ведомства.

Российские спортсмены после объявления решения Спортивного арбитражного суда (КАС) уже участвовали в нескольких чемпионатах мира, и всегда заранее прорабатывался вопрос выступления россиян, чтобы соблюсти правила, но при этом не помешать своими действиями нашим спортсменам. Организаторам турнира по шашкам также нужно было проработать этот вопрос заранее, а не совершать столь некорректный поступок, убирая в разгар игры российский флаг со стола участниц финала, — приводит пресс-служба слова Матыцина.

По мнению министра, это действие могло оказать негативное психологическое воздействие на Тамару Тансыккужину, потому что в этом виде спорта для спортсменов важна концентрация во время матча.

Надеюсь, что в будущем на международных стартах подобный инцидент больше не повторится, — заключил Матыцин.

Во время встречи россиянки Тамары Тансыккужиной с Натальей Садовской из Польши бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подошёл к столу участниц и сначала убрал наклейку с именем россиянки, затем унёс триколор. Спортсменка ненадолго отвлеклась, однако вскоре вернулась к игре. В итоге она проиграла партию. Заключительный матч состоится 3 мая.

Ранее сообщалось, что польская спортсменка Наталия Садовская в знак солидарности с россиянкой Тамарой Тансыккужиной убрала со стола флаг своей страны во время пятой партии за мировую шашечную корону.