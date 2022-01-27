В Минспорта отреагирвали на снятии российскийх спортсменов с рейса в Пекин

Министерство спорта России выступило в заявлением о ситуации со снятием биатлонисток с рейса на Олимпиаду в Пекин. Текст заявлеия приводит Sports.ru.

Они некорректно заполнили информацию в специальном приложении оргкомитета Олимпийских зимних игр для аккредитованных участников и в результате не получили от Оргкомитета «зеленый QR-код», разрешающий въезд в Пекин, — говорится в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время ситуация по организации вылета четырех членов сборной по биатлону на контроле у Министерства спорта Российской Федерации.

После перезаполнения соответствующей формы в приложении и получения подтверждения от оргкомитета Игр спортсменки и члены команды вылетят в Пекин. Планируется, что вылет будет не позднее завтрашнего дня, — отметили в пресс-службе Минспорта.

Ранее в четверг стало известно, что старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Валерия Васнецова и Ирина Казакевич, а также массажист команды Романа Никитин не смогли вылететь в Пекин из-за проблем с QR-кодами.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.